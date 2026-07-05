به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر حج و زیارت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه طبق روال هرساله پیاده روی اربعین از مرز تمرچین خواهد بود، افزود: این پایانه مرزی از امکانات مناسب و پارکینگ رایگان برای زائران اربعین حسینی برخوردار است و استانداری آذربایجان غربی هم تمهیدات لازم را برای انتقال رایگان زائران پیش‌بینی کرده است.

وی تصریح کرد: سقف ارز اختصاص‌یافته برای هر زائر، ۲۰۰ هزار دینار عراق است و زائران می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در استان آن را دریافت کنند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی همچنین خاطر نشان کرد: امسال مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از هر زائر دریافت می‌شود که ۱۷۰ هزار تومان آن، برای پوشش بیمه‌ای و مابقی برای خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر اختصاص دارد.

حق شناس از زائران خواست نرم‌افزار «همیار اربعین» را روی تلفن همراه خود نصب کنند تا بتوانند از خدمات و اطلاعات مورد نیاز در طول سفر استفاده کنند.