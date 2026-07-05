به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان قشم در آیین بدرقه زائران تشییع پیکر قائد شهید امت گفت: این هزار زائر برای مراسم تشییع رهبر شهید امت به تهران و مشهد اعزام شدند.

حسین امیرتیموری افزود: امام شهید بیش از ۳۵ سال همه هستی خود برای سرافرازی انقلاب اسلامی را در طبق اخلاص نهاد و از رنج‌های پیش از انقلاب تا ترور و جانبازی پس از آن، هیچگاه از آرمان‌های امام راحل و عزت ایران اسلامی دست برنداشت.

وی گفت: دشمن با این جنایت مرتکب بزرگترین خطای راهبردی شد، چرا که خون پاک این شهید، نه تنها ایران را متوقف نمی‌کند، بلکه مانند خون حضرت سیدالشهدا (ع)، موجی از بیداری و انتقام الهی را به همراه خواهد داشت.

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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز ضمن بدرقه زائران، این حرکت عظیم را نشانه عمق ارادت مردم به شخصیت برگزیده الهی رهبر شهید انقلاب دانست.

محمد رضا کلایی افزود: آئین تشییع قائد شهید امت، همچون اربعین حسینی، برای سال‌ها بیمه کننده عزت و اقتدار ایران اسلامی است.