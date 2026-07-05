استاندار کرمان با حضور در مصلای امام خمینی (ره) تهران، در آیین وداع و اقامه نماز بر پیکر حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، شرکت کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، با حضور در مصلای امام خمینی (ره) تهران در مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضور یافت.

استاندار کرمان در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ سیدالشهدای انقلاب اسلامی، در کنار جمعی از مسئولان کشوری از جمله مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، و خیل عظیم مردم عزادار، در آیین اقامه نماز بر پیکر آن شهید والامقام و اعضای خانواده ایشان شرکت کرد.

آیین وداع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان لشکری و کشوری در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.