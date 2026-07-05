معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از نصب ۲ هزار و ۱۴۰ علائم ایمنی و ۱۶۴ مترمربع تابلو اطلاعات راه در محورهای استان برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای طرح گسترده ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان به‌منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

اسماعیل فولادی اظهار کرد: در راستای تسهیل تردد زائران، روان‌سازی عبور و مرور و کاهش احتمال وقوع سوانح رانندگی، عملیات تهیه و نصب ۲ هزار و ۱۴۰ عدد انواع علائم ایمنی و همچنین ۱۶۴ مترمربع تابلو اطلاعات راه در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها، هدایت صحیح کاربران جاده‌ای و کاهش خطرات احتمالی در محورهای اصلی و پرتردد استان اجرا شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران تصریح کرد: علاوه بر نصب علائم، راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی مستقر هستند و وضعیت راه‌ها را به‌طور مستمر پایش می‌کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

فولادی گفت: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای راهداری استان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدماتی ایمن، مطلوب و شایسته به مسافران و زائران ارائه شود.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به علائم نصب‌شده، مدیریت سرعت، حفظ فاصله طولی و پرهیز از شتاب‌زدگی، در برقراری سفری ایمن با راهداران همکاری کنند.