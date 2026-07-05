جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از ساماندهی ۵۴۷ هزار همیار طبیعت، استقرار ۶۰ دوربین پایش و برخورد قضایی با متخلفان آتش زدن بقایای مزارع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم پیرزادیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به افزایش احتمال بروز آتش سوزی در فصل گرم سال گفت: برای مقابله با حریق‌های احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی، برنامه ریزی‌های پیشگیرانه، تجهیزاتی و عملیاتی در سطح کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت آتش در عرصه‌های منابع طبیعی متناسب با تغییرات اقلیمی، بارش‌ها و دما همواره یکی از چالش‌های اصلی این سازمان است، افزود: بررسی آمار ۲۵ سال گذشته نشان می‌دهد حدود ۶۹ درصد حریق‌های کشور در حوزه زاگرس رخ داده و پس از آن مناطق مرکزی ایران تورانی و جنگل‌های هیرکانی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تشریح اقدامات پیشگیرانه گفت: طرح «دهیاری یک جنگلبانی» از پارسال و امسال در حال اجراست و دهیاران آموزش دیده‌اند تا به عنوان نخستین نهاد‌های مواجهه گر با حریق، در مدیریت آتش نقش آفرینی کنند. همچنین بر اساس ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در زمان وقوع حریق موظف به همکاری در اطفا هستند.

پیرزادیان افزود: سامانه همیار طبیعت اکنون ۵۴۷ هزار عضو دارد و بر اساس دستورالعمل جدید، اعضای آن در چهار گروه ساماندهی و به تیم‌های واکنش سریع تبدیل شده‌اند. علاوه بر این، خانه‌های اطفای حریق مشارکتی با همکاری منابع طبیعی و مدیریت بحران استانداری‌ها راه اندازی شده و جلسات هماهنگی با فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز به طور مستمر برگزار می‌شود.

معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی از برگزاری مانور‌های حریق در ۴۸۴ شهرستان و مراکز استان‌ها خبر داد و گفت: این مانور‌ها با هدف ارزیابی زمان دسترسی به حریق، میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و رفع نواقص تجهیزات برگزار می‌شود.

پیرزادیان همچنین از تشکیل ۱۲۰۰ تیم مدیریت اطفای حریق در سراسر کشور خبر داد و تأکید کرد این تیم‌ها از نیرو‌های منابع طبیعی در مراکز استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکیل شده‌اند.

وی یکی از مهم‌ترین عوامل آتش سوزی را رفتار غیرکارشناسی برخی کشاورزان دانست و گفت: آتش زدن بقایای مزارع برای آماده سازی کشت دوم، از نظر زیست محیطی و کارشناسی قابل تأیید نیست و در صورت سرایت آتش به مراتع و جنگل ها، برخورد قضایی با متخلفان انجام می‌شود.

جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: مأموران منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص دادگستری، بدون هیچ گونه مماشاتی پرونده متخلفان را تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند.

به گفته پیرزادیان، در بخش تجهیزات نیز حدود ۶ هزار نیروی رسمی، شرکتی، قراردادی و پیمانی در یگان حفاظت فعالیت دارند و طرح تأمین و تجهیز یگان برای دریافت اعتبار به سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

او افزود: پارسال نیز بخشی از خودروها، موتورسیکلت‌ها و تجهیزات یگان بازسازی و خریداری شد.

جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به هوشمندسازی پایش عرصه‌های منابع طبیعی گفت: حدود ۶۰ دوربین برای نصب و اتصال به شبکه مانیتورینگ خریداری شده تا امکان رصد لحظه‌ای مناطق و مدیریت سریع حریق‌ها در مرکز فرماندهی و کنترل یگان حفاظت فراهم شود.

پیرزادیان همچنین آمار حریق‌های پارسال را حدود ۶۲ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: به طور میانگین در ۱۰ سال گذشته سالانه ۱۸ هزار هکتار از زمین‌های کشور دچار آتش سوزی شده که در حدود ۹۰ درصد موارد، عامل انسانی در بروز آن نقش داشته است.