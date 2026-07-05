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آمادگی شهر مشهد برای تشییع آقای شهید ایران

مردم شهر مشهد خود را آماده برگزاری باشکوه مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید ایران می‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۴- ۱۰:۵۰
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برچسب ها: رهبر شهید ، مراسم تشییع شهید ، مشهد
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