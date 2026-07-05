وزیر ارشاد در پیامی به مناسبت روز قلم گفت: رهبر شهید ایران بزرگترین حامی قلم و زبان فارسی در ایران معاصر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعباس صالحی به مناسبت ۱۴ تیرماه روز قلم در پیامی نوشت:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

در سنت فرهنگی ایران، قلم هرگز صرفاً ابزاری برای نوشتن نبوده است؛ قلم، تجلی اندیشیدن است. هرجا که اندیشه‌ای دوام آورده، تمدنی استمرار یافته یا خاطره‌ای از گزند فراموشی رسته است، ردّ قلم را می‌توان دید.

روز قلم یادآور منزلت اندیشه در حیات یک جامعه است. جامعه‌ای که حرمت قلم را نگاه می‌دارد، در حقیقت برای خرد، گفت‌و‌گو و حافظه تاریخی خود ارج قائل است.

در روزگار ما که کثرتِ روایت‌ها گاه تشخیص حقیقت را دشوار می‌کند و شتابِ انتشار، فرصت تأمل را از میان می‌برد، بیش از هر زمان دیگر به قلم‌هایی نیازمندیم که پیش از نوشتن، بیندیشند؛ پیش از داوری، انصاف بورزند و پیش از آنکه بر هیاهو بیفزایند، بر روشنایی فهم بیفزایند. ارزش قلم، نه به فراوانی نوشته‌های آن، که به عمق نگاه و مسئولیتی است که در قبال انسان و جامعه احساس می‌کند.

فرهنگ ایران، قرن‌های متمادی با قلم بالیده است؛ با قلم شاعرانی که زبان فارسی را به افق‌های تازه رساندند، با قلم اندیشمندانی که بنیان‌های معرفت را استوار کردند و با قلم نویسندگان و پژوهشگرانی که تجربه زیسته این سرزمین را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند. این میراث، امروز نیز در دست صاحبان قلم امانتی گران‌سنگ است.

روز قلم را که مصادف با وداع رهبر شهید ایران و بزرگترین حامی قلم و زبان فارسی در ایران معاصر است، گرامی می‌داریم.»

روز قلم در تقویم رسمی ایران مصادف با ۱۴ تیرماه است. این روز در سال ۱۳۸۱ به پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تجلیل از نویسندگان، اندیشمندان و اهمیت والای نوشتن و ثبت اندیشه‌ها نام‌گذاری شد.