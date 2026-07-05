مشهد مقدس، با بسیج همه ظرفیتهای خدماتی، شهری و مردمی، خود را برای میزبانی شایسته از عزاداران مراسم تشییع و بدرقه آقای شهید امت مهیا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهدی شاد، دبیر کارگروه اطلاع رسانی ستاد تشییع قائد شهید امت در خراسان رضوی گفت: هزار و پانصد موکب در مسیرهای غیر اصلی نزدیک به مراسم تشییع مهیای خدمت رسانی به میهمانان بدرقه قائد شهید امت شده است.

وی افزود: بیش از هفتصد گروه واکنش سریع نیز در حوزه امداد و درمان نیز در مسیرهای اصلی مراسم تشییع برای خدمات درمانی سازماندهی شده اند.