به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بامداد امروز یک شنبه ۱۴ تیر ماه، کاروان شرکت‌کنندگان در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در قالب ۳۰ دستگاه اتوبوس از شهرستان دزفول عازم تهران شد.

فرماندار ویژه دزفول گفت: علاوه بر اعزام کاروان عزاداران دزفول به تهران برای وداع و حضور در تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب، برنامه‌های عزاداری امام شهید در دزفول تا هجدهم تیرماه جاری ادامه دارد.

عزیز مرداس افزود: امروز چهادهم تیرماه آیین عزاداری در مقابل حرم حضرت سبزقبا (ع)، پانزدهم تیرماه تشییع نمادین پیکر شهید امت از حسینیه ثارالله به سمت آستانه متبرک سبزقبا (ع) و روز‌های شانزدهم و هفدهم هم عزاداری هیات‌های عزاداری در حرم حضرت سبزقبا (ع) برگزار می‌شود.

وی ضمن دعوت از همه مردم شریف دزفول برای حضور پرشور در آیین‌های عزاداری رهبر شهید انقلاب، ادامه داد: مراسم ترحیم رهبر شهید انقلاب نیز هجدهم تیرماه جاری در حسینیه ثارالله دزفول برگزار می‌شود.