رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران از اعزام کاروانی متشکل از حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه موتور سنگین به مراسم فرهنگی و نمادین رهبر شهید در شهرستان فیروزکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران از اعزام کاروانی متشکل از حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه موتور سنگین برای حضور در مراسم فرهنگی و نمادین رهبر شهید خبر داد.

زادمهر قلی‌زاده اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم رهبر شهید در سراسر کشور، هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران با همکاری هیئت‌های مرتبط، برنامه اعزام کاروان بزرگ موتورسواران استان را تدارک دیده است.

وی افزود: در این برنامه، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه موتور سنگین به شهرستان فیروزکوه اعزام شدند و در مسیر رفت و برگشت در مراسم فرهنگی و نمادین رهبر شهید حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران هدف از اجرای این برنامه را اعلام ارادت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مشارکت در آیین‌های فرهنگی و ملی عنوان کرد.