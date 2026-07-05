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اداره کل بحران استان اردبیل اعلام کرد: باتوجهبه صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیشبینی بارش رگبار شدید، رعدوبرق، تگرگ و اصابت صاعقه در مناطق کوهستانی، شهروندان و گردشگران از هرگونه صعود به ارتفاعات و فعالیت کوهنوردی در روز یکشنبه خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اداره کل مدیریت بحران استان اردبیل هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر کرده است این هشدار درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی همراه با تقویت ناپایداریهای فصلی و محلی اعلام میشود تندبادهای موقتی و احتمال بارش تگرگ نیز تا اواخر وقت یکشنبه ۱۴ تیر در شهرستانهای مشکینشهر، سرعین، نیر، انگوت، گرمی، اردبیل، نمین، کوثر و خلخال پیشبینی میگردد.
بر اساس این هشدار، بارش باران گاهی بهصورت رگبار شدید، رعدوبرق، تگرگ در نواحی مستعد و احتمال اصابت صاعقه به زمین پیشبینی میشود.
احتمال آبگرفتگی برخی معابر شهری و روستایی، جاریشدن روان آب در آبراههها، طغیان رودخانههای فصلی و شکلگیری سیلاب ناگهانی و موقت محلی، اصابت صاعقه بهویژه در کوهپایهها و مناطق کوهستانی، رخداد تگرگ در مناطق مستعد و خسارت به برخی محصولات کشاورزی، باغی و دامی از آثار این سامانه جوی اعلام شده است.
خودداری از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، پرهیز از نشستن و توقف در حاشیه آبراههها و رودخانههای فصلی، اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از بارشهای ناگهانی و عدم چرای احشام در نواحی مرتفع، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه میشود.