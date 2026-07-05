به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بنیامین یزدانی گفت: از مجموع آثار ۱۸۹ مورد به داوری استان و ۵۱ اثر هم منتخب نهایی بودند.

وی بیان کرد: جشنواره جابر ابن حیان یکی از رویداد‌های علمی آموزشی است که هر ساله با هدف تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در دانش آموزان مقطع ابتدایی برگزار می‌شود.

این جشنواره فرصتی است برای دانش آموزان علاقه‌مند در ایران تا با رعایت شرایط طرح ارایه شده، در زمان ثبت نام پروژه‌های خود را آماده کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، دانش آموزان علاوه بر انتخاب هر یک از انواع پروژه‌های علوم تجربی می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی، فعالیت ها، مهارت‌ها و دست سازه‌هایی که حاصل فکر و تلاش خود بوده را در اشکال گوناگونی نظیر تولیدات عید و داستان، تکالیف مهارت محور و بازی‌های خلاقانه فکری در روز نمایشگاه جابر ابن حیان در مدرسه خود به نمایش در آورند.

یزدانی با بیان اینکه جشنواره جابر بن حیان در ۲ محور اصلی اجرا می‌شود، گفت: محور علمی- پژوهشی و فناورانه با هدف فراهم‌سازی بستر تجربه پژوهش، پرسشگری، مشاهده، فرضیه‌سازی، آزمایش، تحلیل یافته‌ها و ارائه نتایج توسط دانش‌آموزان و ارتقای خودباوری و اعتماد به نفس دانش آموزان و محور فرهنگی، ادبی و هنری با هدف تقویت هویت ملی، فرهنگی، ایرانی، اسلامی و مهارت‌های ارتباطی و بیانی و پویاسازی محیط‌های یاددهی و یادگیری است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی تصریح کرد: این جشنواره با تمرکز بر ایجاد مسیر‌های متنوع پژوهش، خلاقیت و نوآوری و فناوری‌های نوین، از قالب سنتی فراتر رفته و به سوی گزارش‌های علمی، پژوهش‌های کاربردی حرکت می‌کند.

یزدانی بیان کرد: در سال تحصیلی جاری جشنواره جابربن حیان در سه سطح مدرسه‌ای، شهرستانی و استانی اجرا گردید.

در زمینه اجرایی، علی رغم آنکه برش ابلاغی وزارت آموزش و پرورش دراین طرح ۵۰ درصد تعیین شده بود استان با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، موفق به تحقق نرخی بالاتر از این میزان شد. پس از دریافت برش ابلاغی، سهمیه استانی برای شهرستان‌ها متناسب با جمعیت دانش‌آموزی تعیین و به شهرستان‌ها اعلام شد.

وی افزود: آثار واجد شرایط پس از گذراندن مراحل مدرسه‌ای و شهرستانی وارد مرحله داوری استان شدند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی تصریح کرد: در نهایت آثار راه یافته به داوری استان در نمایشگاه استانی پس از بررسی دقیق و با لحاظ نمودن امتیازات دانش آموزان مناطق روستایی به صورت جداگانه، در سه سطح امتیازات معرفی می‌شوند تا ضمن رعایت معیار‌های کیفی، زمینه تشویق دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی فراهم شود.

یزدانی با اشاره به اینکه در همین راستا نمایشگاهی از آثار دانش آموزان این استان در دبستان دخترانه امام خمینی شهرستان بجنورد دایر شده که علاقمندان می‌توانند تا ۲۰ تیرماه سال جاری بازدید کنند.

۱۹۳ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار مدرسه خراسان شمالی مشغول تحصیل هستند و خود را برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آماده می‌کنند.