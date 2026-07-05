به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی گفت: از این میزان، ۴۵ میلیارد تومان از محل منابع داخلی در اختیار شرکت تأمین و هزینه شده است تا روند اجرای طرح‌های ارتقای شاخص‌های آب شرب این شهرستان شتاب گیرد.

وی بیان کرد: این اعتبارات برای اجرای خط انتقال آب از مخزن شهر مهرستان به شبکه توزیع با هدف تأمین پایدار آب شرب شهر، اجرای شبکه توزیع روستای سوروک و همچنین تأمین لوله مورد نیاز اتصال مجموعه حاجی‌آباد کوران به مخزن شهر مهرستان به منظور انتقال آب پایدار سد ماشکید به چهار روستای این مجتمع اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: در چارچوب سند اجرایی سال جاری، اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی آشار، مجتمع گورابک، مجتمع کهن جان‌محمد و آبرسانی به روستای زیارت در اولویت اجرای طرح‌های شرکت قرار دارد.