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بیستوششمین روز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دو مسابقه دیگر از مرحله یک هشتم نهایی پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بیست و ششمین روز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، دوشنبه ۱۵ تیر دو دیدار از مرحله یک هشتم نهایی به میزبانی شهرهای مکزیکوسیتی و دالاس برگزار می شود.
در نخستین بازی مکزیک به عنوان یکی از سه میزبان این رقابت ها از ساعت ۳:۳۰ بامداد به مصاف تیم پر ستاره انگلیس میرود. این دو تیم سابقه تقابل در جام جهانی ۱۹۶۶ را دارند؛ جایی که انگلیس ۲ بر صفر حریفش را شکست داد و در نهایت به مقام قهرمانی رسید.
مکزیک در پنج دیدار اخیرش فقط طعم پیروزی را چشیده، این در حالی است که انگلیس در پنج دیدار اخیر با ۴ برد و یک تساوی دست یافته است.
در دیگر مسابقه فردا که جذابترین دیدار یک هشتم نهایی محسوب میشود، پرتغال و اسپانیا از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه «اِیتیاند تی» دالاس مقابل هم صفآرایی خواهند کرد. در پنج رویارویی اخیر این دو تیم بزرگ، سهم هر تیم یک برد بوده و ۳ تساوی هم ثبت شده است. آخرین تقابل آنها سال ۲۰۲۵ در فینال لیگ ملتهای اروپا بود که پرتغال پس از تساوی ۲ -۲، در ضربات پنالتی ۵ بر ۳ پیروز شد.
پرتغال در پنج دیدار اخیر ۳ برد و ۲ تساوی کسب کرده و حاصل تلاش اسپانیا در پنج بازی اخیر، ۴ برد و یک تساوی بوده است.
برنامه دو بازی فردا دوشنبه ۱۵ تیر به شرح زیر است:
* مکزیک - انگلیس، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه «آزتکا» مکزیکو سیتی
* پرتغال - اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه «اِیتیاند تی» دالاس
امشب (یکشنبه) نیز برزیل و نروژ از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه «متلایف» نیویورک، یکی دیگر از مسابقات مرحله یک هشتم نهایی را برگزار خواهند کرد.