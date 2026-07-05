پخش زنده
امروز: -
با هدف سهولت تردد کوچ عشایر، صیانت از بافت تاریخی و تقویت ظرفیتهای گردشگری، مرمت و بهسازی ایل راههای عشایری منطقه سلیمخان شاهیندژ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی اعلام کرد: این اقدامات در قالب ساماندهی، مرمت و احیای ایل راهای قدیمی انجام میشود تا علاوه بر جلوگیری از تخریب بیشتر، زمینه برای معرفی بهتر شیوه زندگی عشایر و جاذبههای بومی منطقه فراهم شود.
ایل راها بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی و معیشتی عشایر، از جایگاه ویژهای در تاریخ و فرهنگ محلی برخوردارند.