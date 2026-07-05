معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای گسترده‌ترین طرح پوشش درمانی مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد خبر داد و گفت: ۳۰ بیمارستان، سه بیمارستان صحرایی، بیش از ۵۰ پست پیشرفته پزشکی و هزاران نیروی درمانی و امدادی برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

آماده‌باش ۳۰ بیمارستان، استقرار ۳ بیمارستان صحرایی و ۵۰ پست پزشکی در مراسم تشییع رهبر شهید

آماده‌باش ۳۰ بیمارستان، استقرار ۳ بیمارستان صحرایی و ۵۰ پست پزشکی در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ منصور شکیبا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده زائران و عزاداران، تمامی ظرفیت‌های حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سایر دستگاه‌های همکار برای ارائه خدمات درمانی، امدادی و اورژانسی بسیج شده است.

استقرار سه بیمارستان صحرایی در طول مسیر تشییع

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده برای پوشش درمانی مراسم افزود: سه بیمارستان صحرایی در ابتدای مسیر، میانه مسیر و انتهای مسیر تشییع مستقر شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز را به شرکت‌کنندگان ارائه دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: همچنین بیش از ۵۰ پست پیشرفته پزشکی در فواصل حدود ۵۰۰ متری مسیر تشییع برپا خواهد شد که پست‌های اصلی آن دارای ظرفیت ۴۰ تخت بوده و با حضور پزشکان، پرستاران و نیرو‌های آموزش‌دیده خدمات درمانی اولیه و فوریتی را ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های تخصصی جراحی، ارتوپدی، بیهوشی و داخلی نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند و مراکز درمانی مستقر در طول مسیر از جمله بیمارستان‌های موسی‌بن‌جعفر، جوادالائمه، طبرسی و امام زمان (عج) به‌طور کامل تجهیز و آماده ارائه خدمات هستند.

آماده‌باش ۳۰ بیمارستان و بیش از هفت هزار تخت بیمارستان

شکیبا با بیان اینکه ۳۰ بیمارستان دولتی، خصوصی، خیریه و نظامی در این مأموریت مشارکت دارند، گفت: از این تعداد، شش بیمارستان دولتی به‌عنوان مراکز اصلی پذیرش بیماران و مصدومان احتمالی تعیین شده‌اند.

وی افزود: برای پشتیبانی از مراسم، بیش از هفت هزار تخت بیمارستانی در سطح مشهد آماده بهره‌برداری است تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به مراجعان ارائه شود.

اعزام یک‌هزار و ۴۵۰ پرستار و ۱۱۰ پزشک به مشهد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تقویت نیرو‌های درمانی اظهار کرد: با افزایش حجم زائران، تمامی مراکز درمانی و سرپایی استان در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و در این راستا، ۵۰ مرکز امدادی، ۱۵۰ درمانگاه و ۲۰ مرکز جامع سلامت به همراه آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس و موتورلانس در چرخه خدمت‌رسانی فعال خواهند بود.

وی تصریح کرد: بسیج جامعه پزشکی نیز یک‌هزار و ۴۵۰ پرستار، ۱۱۰ پزشک عمومی و تعدادی پزشک متخصص را برای ارائه خدمات درمانی اولیه و پشتیبانی از تیم‌های درمانی به مشهد اعزام کرده است.

نظارت گسترده بهداشتی در کنار خدمات درمانی

شکیبا با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت نیز گفت: همزمان با اجرای طرح پوشش درمانی، حدود هزار نیروی بهداشت بر سلامت آب آشامیدنی، مواد غذایی، موکب‌ها و مراکز تهیه و توزیع غذا نظارت مستمر خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مخاطره بهداشتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مداخله خواهند کرد.

وی تأکید کرد: تمامی این ظرفیت‌ها با هدف ارائه خدمات درمانی سریع، حفظ سلامت زائران و برگزاری هرچه ایمن‌تر مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد پیش‌بینی و سازماندهی شده است.