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در ایام تشییع و تدفین آقای شهید امت در مشهد و حرم رضوی، روند زیارت مردم بدون اختلال ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیر کارگروه اطلاع رسانی ستاد تشییع قائد شهید امت در خراسان رضوی امروز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به اطلاعیه شماره دو آستان قدس رضوی،بارگاه منور رضوی در همه ایام تشییع و تدفین قائد شهید امت، پذیرای خیل زائران و مجاوران عزادار است و جریان زیارت و تردد زائران در صحنهای پیرامونی حرم مطهر بهصورت مستمر و بدون وقفه تداوم مییابد.
مهدی شاد افزود : محدودیتهای تشرف و تردد، صرفاً در صحنها و رواقهای مرکزی حرم مطهر رضوی، از ظهر چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت تدریجی اعمال میشود و تا پایان مراسم تدفین ادامه خواهد داشت که بلافاصله بعد از مراسم، محدودیتهای هسته مرکزی برداشته میشود و این بخشها نیز به چرخه خدمت به زائران و عزاداران باز خواهد گشت.