بیانیه خانه احزاب استان البرز در بدرقه آقای شهید ایران
خانه احزاب استان البرز در بدرقه آقای شهید ایران بیانیه ای صادر کرد.
یا اَیَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ اِرجِعی اِلیٰ رَبِّکِ راضِیَةً مَرضِیَّةً فَادخُلی فی عِبادی وَ ادخُلی جَنّتی
مردم وفاداروغیور ایران در مراسم تشییع رهبرشهید انقلاب اسلامی، امام سید علی خامنهای رضوانالله تعالی علیه و خانوادهی عزیزشان، متحد و یکپارچه با مشت گره کرده مهیای خلق حماسهای باشکوه، ماندگار و بیبدیل در تاریخ ایران هستند.
میلیونها دلداده و عاشقِ امام بزرگوار از سراسر کشور و میهمانانی ازبالغ بر ۱۰۰ کشور جهان، در تهران گرد هم میآیند تا در بدرقه جانگداز و در عین حال حماسی آقای شهید ایران سنگ تمام بگذارند و از شگفتانه اعجاب انگیزی رونمایی کنند که نمایش والاترین نماد وحدت و انسجام ملی، عشق به رهبر شهید، بیعت با خلفِ صالحِ آن عزیزِ سفر کرده حضرت ایت الله سیدمجتبی خامنهای (حَفِظَهُ الله) و خونخواهی و اعلام انزجار ازترامپ شیّاد و جلّاد، نتانیاهوی کودک کش و جنایتکار و حامیان و مزدوران تبهکار آنان است.
آری ملت انقلابی ایران یکبار دیگر در تهران، قم و مشهد مقدس، جلوهای از ارادت و وفاداری خود به محبوب و مرادشان را به رخ جهانیان خواهندکشید.
امامِ مجاهدورهبری که با ایمان و امید، دوراندیشی و درایت، سعهی صدر و استقامت، همّت و غیرت، عزم و اراده، اعتماد به نفس و شجاعت به مدت ۳۷ سال، آمریکای جنایتکارورژیم منحوس صهیونی و اعوان و انصارش را در دستیابی به اهداف رذیلانه که سلطه و سیطره بر ایرانِ سربلند بود ناکام گذاشت و جایگاه ایران را به قدرتی نوظهور و شکست ناپذیر در سطح جهانی ارتقاء بخشید؛ و سرانجام در این مسیر نورانی جان خود و عزیزانش را تقدیم کرد تا عظمت ایران و عزت ایرانی مصون بماند.
اینک ما نیز در کنار ملتِ قهرمان و امتِ اسلامی، نقشآفرینی در این بدرقه بینظیر را کمترین وظیفه خود میدانیم و ازعموم مردم غیوروانقلابی استان البرزنیزدعوت میکنیم با حضوردراین مراسم درخلق حماسهای باشکوه وماندگار نقش آفرینی نمایند.
خانه احزاب استان البرز