

بسم الله الرحمن الرحیم به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، در این بیانیه آمده است:بسم الله الرحمن الرحیم

یا اَیَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ اِرجِعی اِلیٰ رَبِّکِ راضِیَةً مَرضِیَّةً فَادخُلی فی عِبادی وَ ادخُلی جَنّتی

مردم وفاداروغیور ایران در مراسم تشییع رهبرشهید انقلاب اسلامی، امام سید علی خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه و خانواده‌ی عزیزشان، متحد و یکپارچه با مشت گره کرده مهیای خلق حماسه‌ای باشکوه، ماندگار و بی‌بدیل در تاریخ ایران هستند.

میلیون‌ها دلداده و عاشقِ امام بزرگوار از سراسر کشور و میهمانانی ازبالغ بر ۱۰۰ کشور جهان، در تهران گرد هم می‌آیند تا در بدرقه‌ جانگداز و در عین حال حماسی آقای شهید ایران سنگ تمام بگذارند و از شگفتانه‌ اعجاب انگیزی رونمایی کنند که نمایش والاترین نماد وحدت و انسجام ملی، عشق به رهبر شهید، بیعت با خلفِ صالحِ آن عزیزِ سفر کرده حضرت ایت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حَفِظَهُ الله) و خونخواهی و اعلام انزجار ازترامپ شیّاد و جلّاد، نتانیاهوی کودک کش و جنایتکار و حامیان و مزدوران تبهکار آنان است.

آری ملت انقلابی ایران یکبار دیگر در تهران، قم و مشهد مقدس، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری خود به محبوب و مرادشان را به رخ جهانیان خواهندکشید.

امامِ مجاهدورهبری که با ایمان و امید، دوراندیشی و درایت، سعه‌ی صدر و استقامت، همّت و غیرت، عزم و اراده، اعتماد به نفس و شجاعت به مدت ۳۷ سال، آمریکای جنایتکارورژیم منحوس صهیونی و اعوان و انصارش را در دست‌یابی به اهداف رذیلانه که سلطه و سیطره بر ایرانِ سربلند بود ناکام گذاشت و جایگاه ایران را به قدرتی نوظهور و شکست ناپذیر در سطح جهانی ارتقاء بخشید؛ و سرانجام در این مسیر نورانی جان خود و عزیزانش را تقدیم کرد تا عظمت ایران و عزت ایرانی مصون بماند.

اینک ما نیز در کنار ملتِ قهرمان و امتِ اسلامی، نقش‌آفرینی در این بدرقه‌ بی‌نظیر را کمترین وظیفه‌ خود می‌دانیم و ازعموم مردم غیوروانقلابی استان البرزنیزدعوت میکنیم با حضوردراین مراسم درخلق حماسه‌ای باشکوه وماندگار نقش آفرینی نمایند.

خانه احزاب استان البرز