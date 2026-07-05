مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور میلیونی آحاد مردم و عاشقان ولایت در تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور میلیونی آحاد مردم و عاشقان ولایت در تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

بازتاب وداع تاریخی امت با امام شهید در رسانه‌های انگلیس – گاردین

روزنامه انگلیسی گاردین با درج مطلبی درباره مراسم تاریخی وداع ملت ایران با رهبر شهید انقلاب اسلامی شعار‌های تند علیه ترامپ را برجسته کرد.

نشریه گاردین امروزدر گزارش بسیار مفصل توصیفی از قلب تهران به افزایش فضای حماسی و شعار‌های تند علیه دونالد ترامپ در میان جمعیت پرداخت و درخواست عمومی درباره انتقام از رئیس جمهور آمریکا را از شعار‌های پر تکرار در مراسم امروز اعلام کرد.

این نشریه چپ گرای انگلیسی همچنین مانند دیگر رسانه‌های این کشور به غیبت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر پدر پرداخت و نوشت: روز یکشنبه در کنار تابوت رهبر ترور شده سابق ایران، (آیت الله) علی خامنه‌ای، در مصلای بزرگ تهران که مملو از جمعیت بود درخواست‌ها برای کشتن دونالد ترامپ طنین‌انداز شد.

گاردین افزود: (آیت الله) مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم جدید، همچنان از دید عموم غایب است، در حالی که سه برادرش در کنار تابوت پدر ایستادند و نماز را اقامه کردند.

بازتاب وداع تاریخی امت با امام شهید در رسانه‌های انگلیس – شبکه تلویزیونی آی. تی. وی

​خبرنگار شبکه تلویزیونی آی. تی. وی انگلیس ITV (که برای پوشش مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب در ایران به سر می‌برد هم مانند دیگر رسانه‌های این کشور به توصیف شرایط میدانی پرداخته و از خشم عمومی درباره شهادت رهبر انقلاب گفته است.

شبکه آی. تی.‌ی وی انگلیس که از بزرگ‌ترین شبکه‌های تلویزیونی خبری در انگلیس محسوب می‌شود در ارتباط مستقیم با «اِما مورفی» خبرنگار سرویس بین‌المللی از وی درباره مشاهداتش در مصلای بزرگ تهران در مراسم وداع مردم با رهبر شهید انقلاب ایران پرسید و او ضمن تشریح شرایط، بر اتمسفر عمومی حاکم بر شهر و خشم مردم متمرکز شد.

این شبکه تلویزیونی انگلیسی می‌گوید مقامات خیابان‌ها، حریم هوایی و زندگی روزمره در تهران را برای برگزاری این مراسم یادبود عظیم تعطیل کرده‌اند و مصاحبه‌های مردمی را منتشر کرد که در آن آمریکا و اسرائیل به ترور رهبر انقلاب ایران واکنش نشان دادند و از عشق و ارادت خود به رهبر شهید انقلاب اسلامی گفتند.

بازتاب حضور میلیونی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در رسانه‌های افغانستان

بسیاری از روزنامه‌های افغانستان، حضور میلیونی ملت ایران در تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت را نشان از انسجام ملی در ایران اسلامی خواندند.

این روزنامه‌ها امروز هم مجدد حضور همزمان مقامات طالبان و چهره‌های مخالف آنها (مانند احمد مسعود و محمد محقق) را در مراسم تشییع آقای شهید ایران به عنوان یک شگفتی دیپلماتیک بازتاب دادند.

بر اساس این گزارش، حضور میلیونی و نظم برگزاری مراسم در رسانه‌های افغانستان از دیگر مواردی بود که رسانه‌هایی مانند خبرگزاری آوا با بازتاب آمار حضور میلیونی، این مراسم را نمادی از نمایش قدرت و انسجام و همدلی در ایران خواندند و حضور افغان‌ها در این مراسم هم به عنوان پیوند‌های عمیق تاریخی و فرهنگی و اخوت اسلامی میان دو کشور اعلام شد.

در این رسانه‌ها به صدور ۲۵۰۰ روادید به افغان‌ها برای حضور در این مراسم اشاره شده و پیش بینی شده است تا ۴ هزار شهروند افغان، در مراسم مشهد شرکت کنند.

از دیگر اخبار اعلام شده، حضور گروه جهادی پزشکی «حبیب رضوان» متشکل از پزشکان و متخصصان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد، در آستانه مراسم تشییع است که بنا دارند اردوی درمانی رایگان و موکب پزشکی برپا کنند.

این گروه قرار است با حضور بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ پزشک و کادر درمان، خدمات گسترده‌ای را به تشییع‌کنندگان و زائران ارائه دهند.

پوشش زنده و سراسری آیین اقامه نماز بر پیکر امام شهید در رسانه‌های پاکستان

همزمان با برگزاری آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر امام و رهبر شهید امت اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در مصلای امام خمینی (ره) تهران، شبکه‌های تلویزیونی و خبری پاکستان با قطع برنامه‌های عادی خود، این مراسم را به صورت زنده و لحظه‌به‌لحظه برای مخاطبان پخش کردند.

شبکه‌های جریان‌ساز و پرمخاطب پاکستان از جمله تلویزیون ملی پاکستان (PTV News)، جیو نیوز،‌ای آر وای نیوز (ARY News)، دنیا نیوز، سما تی وی (Samaa TV)، جی‌تی‌وی نیوز (GTV News)، اکسپرس نیوز و ده‌ها شبکه تلویزیونی و خبری دیگر با استقرار ارتباط زنده از تهران، آیین اقامه نماز و مراسم تشییع را به طور مستقیم پوشش دادند.

این شبکه‌ها علاوه بر پخش کامل مراسم با نمایش تصاویر هوایی از حضور باشکوه و میلیونی مردم در مصلای امام خمینی (ره) و خیابان‌های اطراف، گزارش‌هایی از فضای احساسی مراسم، حضور گسترده مردم از ساعات اولیه بامداد و آماده‌سازی برای تشییع تاریخی رهبر شهید را مخابره کردند.

رسانه‌های پاکستانی در گزارش‌های خود، حضور انبوه و خستگی‌ناپذیر مردم در محل مراسم را یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این آیین توصیف کرده و با ارتباط‌های زنده خبرنگاران اعزامی از تهران، آخرین تحولات مراسم را به صورت لحظه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دادند.

پوشش همزمان و گسترده این مراسم در شبکه‌های اصلی پاکستان در کنار تحلیل‌های ویژه، گفت‌و‌گو با کارشناسان و ارتباط‌های مستقیم با خبرنگاران مستقر در تهران، آیین اقامه نماز و تشییع امام و رهبر شهید امت اسلامی را به مهم‌ترین رویداد رسانه‌ای روز در پاکستان تبدیل کرد.

بخش انگلیسی شبکه سی‌ان‌ان نوشت همزمان با طلوع آفتاب در تهران، هزاران نفر در اطراف مصلی تهران گرد آمده بودند تا آخرین ادای احترام خود را به پیکر رهبر شهید انجام دهند.

رسانه ژاپن تایمز هم با اشاره به حضور مردم با پرچم‌های سرخ در مصلی نوشت: اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید با حضور انبوه عزاداران در تهران برگزار شد. وب‌سایت انگلیسی شبکه الجزیره صفحه‌ای ویژه برای پوشش مراسم وداع مردم ایران با رهبر شهید ایجاد کرده و به صورت لحظه‌به‌لحظه اخبار را پوشش می‌دهد.

الجزیره نوشت: عزاداران با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین شعارهایی در حمایت از خونخواهی رهبر شهید، در این مراسم حضور یافتند.

روسیاالیوم هم با پخش ویدیوهایی از این مراسم نوشت ایرانی‌ها در مصلای تهران شعار خون‌خواهی رهبرشان را سر دادند.

تلویزیون عربی هم با پوشش زنده مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران گفت حتی خیابان‌های اطراف مصلی نیز مملو از جمعیت است و تعداد حاضران در این مراسم طی امروز بیشتر است.

بازتاب مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در خبرگزاری آناتولی ترکیه

خبرگزاری آناتولی ضمن پوشش اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، از حضور گسترده مردم در مصلی تهران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا این خبرگزاری آورده است: مراسم اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و شماری از مقامات سیاسی، نظامی و مذهبی ایران و مردم در مصلای امام خمینی(ره) تهران به امامت آیت‌الله جعفر سبحانی برگزار شد.