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تیم دو نفره خراسان جنوبی در مسابقات کروکت قهرمانی کشور در جایگاه نخست ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، آیین اختتامیه ششمین دوره مسابقات آزاد کروکت کشور (جام صفوی) در شهر هیر اردبیل برگزار شد و در بخش دبل، استان خراسان جنوبی و در بخش انفرادی استان کرمان قهرمان شدند.
این رقابتها با حضور ۱۶۰ ورزشکار در قالب ۸۰ تیم از ۱۶ استان کشور به مدت سه روز برگزار شد و برترینهای بخشهای انفرادی و دبل معرفی شدند.
در پایان رقابتهای بخش دبل، تیم خراسان جنوبی متشکل از علیرضا مزدورکار و حسین نظامی عنوان قهرمانی را به دست آورد.
همچنین مجید ترابینژاد و حسین شاهیوند از استان لرستان نایبقهرمان شدند و تیمهای پارسا شریفی و بهزاد ابراهیمی از استان کرمان و سیدحسین سیدباقری و سیدیاسین سیدباقری از همان استان، به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.