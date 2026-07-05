به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، آیین اختتامیه ششمین دوره مسابقات آزاد کروکت کشور (جام صفوی) در شهر هیر اردبیل برگزار شد و در بخش دبل، استان خراسان جنوبی و در بخش انفرادی استان کرمان قهرمان شدند.

این رقابت‌ها با حضور ۱۶۰ ورزشکار در قالب ۸۰ تیم از ۱۶ استان کشور به مدت سه روز برگزار شد و برترین‌های بخش‌های انفرادی و دبل معرفی شدند.

در پایان رقابت‌های بخش دبل، تیم خراسان جنوبی متشکل از علیرضا مزدورکار و حسین نظامی عنوان قهرمانی را به دست آورد.

همچنین مجید ترابی‌نژاد و حسین شاهیوند از استان لرستان نایب‌قهرمان شدند و تیم‌های پارسا شریفی و بهزاد ابراهیمی از استان کرمان و سیدحسین سیدباقری و سیدیاسین سیدباقری از همان استان، به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.