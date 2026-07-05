دعوت نماینده ولی فقیه در گیلان و استاندار برای حضور پرشکوه مردم استان در تشییع رهبر شهید و خانواده مکرمشان
آیت الله رسول فلاحتی و هادی حق شناس، با صدور پیامی، از مردم همیشه در صحنه استان برای حضور حماسی در مراسم تشییع زعیم عالیقدر جهان اسلام، رهبر شهید و خانواده مکرمشان، دعوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان
، در متن بیانیه دعوت نماینده ولی فقیه در گیلان و استاندار برای حضور پرشکوه مردم استان در تشییع رهبر شهید و خانواده مکرمشان آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» (آل عمران: ۱۶۹)
با قلوبی آکنده از حزن و اندوه عمیق، اما با ایمانی راسخ به وعدههای الهی و تداوم مسیر نورانی انقلاب اسلامی، اینک پس از ماهها انتظار عاشقانه و دلتنگی عمیق، فرصت بدرقه پیکر مطهر و نورانی زعیم عالیقدر جهان اسلام، رهبر فرزانه و مجاهد نستوه، حضرت آیتاللهالعظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و خانواده مکرم رهبر شهید که در این واقعه الیم به لقاءالله پیوستند، فرا رسیده است.
ملت شریف ایران و استان همیشه در صحنه گیلان، از همان لحظه عروج ملکوتی آن فقیه پارسا، هوشمندانه و با بصیرت بینظیر خود، توطئههای شوم دشمنان قسمخورده نظام اسلامی را که پنداشته بودند با به شهادت رساندن رهبری عظیمالشأن، میتوانند به اهداف پلید خود در تجزیه و تفرقه دست یابند، نقش بر آب کردند. حضور پرشور، مستمر و خودجوش مردم در صحنهها و خیابانها، از همان ساعات اولیه، تجلی بیعتی دوباره با آرمانهای انقلاب و نمایش اقتدار و وحدت ملت حول محور ولایت فقیه بود و نشان داد که این انقلاب، با شهادت رهبرانش نه تنها تضعیف نمیشود، بلکه بالندهتر و استوارتر به پیش میرود.
در طول این ماهها، امت اسلامی و به ویژه مردمان بصیر استان گیلان، با حضور در مراسمات عزاداری و اعلام وفاداری به رهبرشهید انقلاب و سکاندار جبهه انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی)، نه تنها خللی در مسیر انقلاب ایجاد نکردند، بلکه با استقامت و اتحاد خود، برگ زرینی دیگر بر افتخارات این ملت افزودند. اینک، نوبت آن است که با شکوهی بینظیر، پیکر مطهر رهبر شهید و همراهان سفر کردهاش را تشییع و به منزلگاه ابدی بسپاریم.
اینجانبان؛ با تأکید بر اهمیت این رویداد عظیم، از آحاد مردم متدین، انقلابی و همیشه در صحنه استان گیلان، دیار عالمان و شهدا، صمیمانه و با قلبی مملو از ارادت، دعوت مینماییم تا با حضور گسترده و پرصلابت خود در این مراسم بار دیگر میثاق ناگسستنی خود را با ولایت فقیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) و آرمانهای انقلاب تجدید کرده و به جهانیان نشان دهند که این ملت، لحظهای از خط سرخ شهادت و مقاومت دست بر نخواهد داشت.
بدینوسیله به اطلاع میرساند که تمامی تمهیدات لازم اعم از برقراری سرویسهای ایاب و ذهاب ایمن، تدابیر رفاهی و امنیتی، جهت تسهیل حضور تمامی عزیزان برای شرکت در مراسم وداع، تشییع و تدفین جهت شرکت در مراسمات مرتبط و زیارت، به فضل الهی مهیا گردیده است تا عزیزانمان بتوانند در کمال امنیت و آرامش، به سلامت رفته و بازگردند. به امید آنکه در پرتو هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، بتوانیم حافظان شایستهای برای دستاوردهای شهدا باشیم و زمینه ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) را فراهم آوریم.
رسول فلاحتی
"نماینده مقام معظم رهبری در استان گیلان و امام جمعه رشت"
هادی حق شناس
"استاندار گیلان"