اعزام دانشجویان دانشگاه های چهارمحال و بختیاری به مشهد برای وداع با رهبر شهید

اعزام دانشجویان دانشگاه های چهارمحال و بختیاری به مشهد برای وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای چهار محال و بختیاری، مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان گفت: این دانشجویان با ۸ دستگاه اتوبوس برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و خدمت رسانی به زائران و عزاداران از دانشگاه شهرکرد عازم مشهد شدند.

حجت‌الاسلام حمزه افزود: در دو روز آینده نیز ۸ دستگاه اتوبوس دیگر نیز از دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد دانشجویان وپرسنل دانشگاه های استان را به مقصد تهران و قم برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید اعزام خواهند شد.