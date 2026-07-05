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دانشجویانان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری برای وداع با رهبر شهید انقلاب عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای چهار محال و بختیاری، مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان گفت: این دانشجویان با ۸ دستگاه اتوبوس برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و خدمت رسانی به زائران و عزاداران از دانشگاه شهرکرد عازم مشهد شدند.
حجتالاسلام حمزه افزود: در دو روز آینده نیز ۸ دستگاه اتوبوس دیگر نیز از دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد دانشجویان وپرسنل دانشگاه های استان را به مقصد تهران و قم برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید اعزام خواهند شد.