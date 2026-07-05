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حماسه حضور در مسیرهای دسترسی به مصلی تهران

مردم ایران امروز برای وداع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبرشهیدشان خود را از همه نقاط ایران به مسیرهای منتهی به مصلی تهران رساندند.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۱۱:۱۸
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برچسب ها: مصلی تهران ، رهبر شهید
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