پخش زنده
امروز: -
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با بیان اینکه رهبر شهید شخصیتی عمیقا اهل کتاب، مطالعه و اندیشه بودند، گفت: انس با کتاب، بخشی جداییناپذیر از هویت علمی و فرهنگی ایشان به شمار میرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور ، در حاشیه مراسم باشکوه بدرقه امام مجاهد و رهبر شهید انقلاب، با حضور در موکب فرهنگی نهاد، ضمن تسلیت شهادت ایشان، بر ضرورت پاسداری از آرمانها، اندیشه و سیره آن رهبر بزرگ تاکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز امام شهید در میان مردم و نقش ماندگار ایشان در شکلگیری و تداوم جریان مقاومت، گفت: حضور در این مراسم، تجدید میثاق با آرمانهای والای امام شهید و تاکید بر استمرار راه عزت، مقاومت و آزادگی است. راه و مکتب ایشان با استواری ادامه خواهد یافت و ما نیز به عنوان خدمتگزاران نظام و سربازان انقلاب، خود را موظف میدانیم سیره، منش و الگوی رفتاری آن رهبر بزرگ را سرلوحه عمل خود قرار دهیم.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به ابعاد فرهنگی و فکری شخصیت امام شهید افزود: ایشان شخصیتی عمیقا اهل کتاب، مطالعه و اندیشه بودند و انس با کتاب، بخشی جداییناپذیر از هویت علمی و فرهنگی ایشان به شمار میرفت. این میراث ارزشمند، امروز مسئولیت نهادهای فرهنگی را برای ترویج فرهنگ مطالعه و انتقال این سرمایه فکری به نسلهای آینده دوچندان میکند.
نظربلند در ادامه با تشریح برنامههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این ایام اظهارکرد: در موکبهای فرهنگی نهاد، افزون بر ارائه خدمات رفاهی به زائران و عزاداران، مجموعهای از برنامهها و خدمات فرهنگی نیز تدارک دیده شده است. در این موکبها، کتابهای مورد توجه امام شهید و نیز آثاری که به تقریظ ایشان مزین شدهاند، در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر مردم با اندیشه، سیره و مکتب آن رهبر بزرگ فراهم شود.
وی همچنین از حضور جهادی کتابداران در این مراسم خبر داد و گفت: جمعی از کتابداران نهاد با روحیهای جهادی در این آیین حضور دارند و به ارائه خدمات فرهنگی به زائران مشغول هستند. همچنین چهار دستگاه کتابخانه سیار در مسیر مراسم مستقر شدهاند تا خدمات کتابخوانی و برنامههای فرهنگی را به شرکتکنندگان ارائه کنند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در پایان با قدردانی از تلاش کتابداران سراسر کشور تاکید کرد: کتابداران نهاد در این ایام به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند تا در کنار مردم، نقش خود را در این رویداد بزرگ معنوی و فرهنگی ایفا کنند و با ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه، بخشی از میراث فکری و فرهنگی امام شهید را زنده نگه دارند.
در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.
رخدادی که بهسرعت به مهمترین خبر ایران و منطقه تبدیل شد و واکنشهای گستردهای در عرصه داخلی و بینالمللی به دنبال داشت. ساعاتی پس از انتشار خبر، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیههای جداگانه، شهادت رهبر انقلاب را تأیید کردند و در پی آن، دولت با اعلام عزای عمومی، برنامههای ویژهای برای برگزاری آیینهای عزاداری، بزرگداشت و پاسداشت یاد و خاطره ایشان تدارک دید.
این رویداد، با توجه به جایگاه رهبر انقلاب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه به شمار میرود و بازتاب گستردهای در مواضع دولتها، سازمانهای بینالمللی و رسانههای جهان داشت.
مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان؛ مصباحالهدی باقریکنی، سیدهبشری حسینی خامنهای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی از روز ۱۳ تیر آغاز تا هجدهم این ماه ادامه دارد.
روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (ره) تهران، روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) مصادف با بیستویکم ماه محرم؛ مراسم تشییع در تهران. روز سهشنبه (۱۶ تیرماه) مصادف با بیستودوم ماه محرم؛ مراسم تشییع در شهر قم برگزار میشود.
همچنین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهرهای نجف و کربلا و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار میشود.