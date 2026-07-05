اصفهانی های با بصیرت در شبی دیگر، در میدان های اصفهان برای ابراز وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب و به یاد قائد شهید امت گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ داغداران و جانفدایان رهبر معظم شهید انقلاب، شامگاه شنبه سیزدهم تیر در مراسم وداع که در میدان امام حسین اصفهان تشکیل شد، شرکت کردند.

سوگوارانی که با حضورشان، پای بندی به آرمان‌های انقلاب و زعیم عالیقدرشان را بر فراز قله‌های وفاداری و مقاومت و ایثار فریاد زدند.

مردم همیشه در صحنه اصفهان، در تجمع شبانه، دیگر بار گرد هم آمده‌اند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.