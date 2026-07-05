به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با وسایل نقلیه بدون مجوز قانونی، مأموران از فعالیت فردی در زمینه نگهداری و تردد موتورسیکلت‌های سنگین قاچاق مطلع شدند.

سرهنگ مهدی سبحانی افزود: مأموران پلیس پس از بررسی، محل نگهداری این وسایل نقلیه را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ، دو دستگاه موتورسیکلت سنگین مدل هوندا CB۱۰۰۰ را توقیف کردند.

وی با بیان اینکه این موتورسیکلت‌ها بدون هرگونه مدارک ثبتی، گمرکی و اسناد قانونی هستند گفت: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرد متخلف تحویل مراجع قضایی شد.