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دو موتورسیکلت سنگین ۶۰ میلیارد ریالی در اصفهان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با وسایل نقلیه بدون مجوز قانونی، مأموران از فعالیت فردی در زمینه نگهداری و تردد موتورسیکلتهای سنگین قاچاق مطلع شدند.
سرهنگ مهدی سبحانی افزود: مأموران پلیس پس از بررسی، محل نگهداری این وسایل نقلیه را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ، دو دستگاه موتورسیکلت سنگین مدل هوندا CB۱۰۰۰ را توقیف کردند.
وی با بیان اینکه این موتورسیکلتها بدون هرگونه مدارک ثبتی، گمرکی و اسناد قانونی هستند گفت: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرد متخلف تحویل مراجع قضایی شد.