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فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، نماد عشق و اعتقاد ملت به ولایت و نظام امامت و امت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: استان مازندران همواره در برنامههای انقلابی و اسلامی پیشرو بوده و در این مراسم نیز مردم و مسئولان با تمام ظرفیت در صحنه حضور یافتند.
سردار محمدرضا موحد اظهار کرد: حضور گسترده مردم مازندران در مراسم تشییع رهبر شهید، تنها یک وداع ساده نیست، بلکه تبلور اعتقاد، عشق و ارادت مردم به مقام ولایت است.
وی افزود: آنچه جمهوری اسلامی ایران را در فتنهها و بحرانهای بزرگ حفظ کرده، پس از نصرت الهی، جایگاه ولایت فقیه و نظام امامت و امت بوده است و مردم قدر این نعمت بزرگ را بهخوبی میدانند.
فرمانده سپاه کربلا مازندران تأکید کرد: این مراسم، در حقیقت تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت و استمرار پیمان مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهداست.
سردار موحد همچنین با اشاره به حضور فعال نیروهای سپاه و بسیج در این ایام گفت: مجموعه سپاه کربلا با بسیج ظرفیتها، بهویژه از طریق موکبها و خدمات مردمی، در حال خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم است.