برداشت ۲۲۰ تن گندم از مزارع بنیاد تعاون زندانیان استان البرز
برداشت ۲۲۰ تن گندم از مزارع کشاورزی بنیاد تعاون زندانیان استان البرز با هدف توسعه اشتغال زایی زندانیان به اتمام رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مدیرکل زندانهای استان البرز با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای تولیدی و اشتغالمحور، گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای برای توسعه اشتغال مولد یکی از مهمترین برنامههای اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها به شمار میرود که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، زمینه ساز بازاجتماعی شدن زندانیان نیزاست.
وی افزود: امسال بههمت بنیاد تعاون زندانیان استان ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گندم آبی با استفاده از سامانههای نوین آبیاری تحت فشار اختصاص یافته و هماکنون عملیات برداشت محصول از این مزارع رو به پایان است.
مدیرکل زندانهای استان البرز با بیان اینکه امسال برداشت حدود ۲۲۰ تن گندم از این مزارع برآورد شده است، تصریح کرد: با برنامهریزی و هماهنگی انجامشده با دستگاههای ذیربط، فرآیند برداشت، حمل و خرید تضمینی محصول در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا گندم تولیدی برای ذخیرهسازی به سیلوهای استان تحویل شود.
وی خاطر نشان کرد: حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالمحور مانند کشاورزی، از برنامهها و وظایف اصلی سازمان است و بنیاد تعاون زندانیان با تولید محصولات کمک بزرگی به توسعه برنامههای اشتغال زایی و بخش کشاورزی میکند و این امر نقش مؤثری در تحقق سیاستهای کاهش جمعیت کیفری زندانها ایفا مینماید.