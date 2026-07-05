به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرهنگ مهدی شکوهی راد گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا به مقدار ۸۰ گرم در شهرستان بیرجند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان بیرجند با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: متهم در بازجویی‌های پلیسی با توجه به شواهد موجود به سرقت طلا از منزل اعتراف کرد که در بازرسی از مخفیگاه متهم مقداری از طلا‌های سرقت شده کشف شد.

سرهنگ شکوهی راد با اشاره به اینکه در ادامه همدست متهم شناسایی و دستگیر شد؛ افزود: مابقی ۸۰ گرم طلا‌های مسروقه نیز کشف و به مالباخته تحویل شد و متهمان دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.