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همزمان با بازخوانی سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به همدان در تیرماه ۱۳۸۳، مستندی با محوریت خاطرات مردمی تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مستند با مرور تصاویر آرشیوی، چهرههای حاضر در آن روز را شناسایی و پس از ۲۲ سال، روایت آنان از آن دیدار را ثبت کرده است.
این مستند با تکیه بر تصاویر آرشیوی سفر رهبر انقلاب به همدان در ۱۵ تیرماه ۱۳۸۳، روایتگر خاطرات مردمی است که در آن روز برای استقبال از ایشان در شهر و روستاهای استان حضور داشتند.
در روند تولید این اثر، تصاویر آرشیوی بارها بازبینی و چهرههای حاضر در میان جمعیت شناسایی شدند؛ از مردی که پرچم میان مردم توزیع میکرد تا خبرنگار جوانی که شور استقبال را ثبت میکرد و روستاییانی که از کیلومترها دورتر خود را به محل دیدار رسانده بودند.
این مستند با نگاهی روایتمحور، از دل تصاویر آرشیوی به سراغ انسانهایی رفته است که هر یک بخشی از حافظه تاریخی آن سفر را در ذهن خود حفظ کردهاند و اکنون پس از گذشت ۲۲ سال، خاطراتشان را بازگو میکنند.