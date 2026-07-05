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فیلمهای «هیام»، «غریب»، «مسافر ری» و «از کرخه تا راین»، از شبکه نمایش و «مرزبان» یکی از قسمتهای مجموعه «سرو، سپید، سرخ»، از شبکه تماشا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش همزمان با دومین روز مراسم وداع، چهار فیلم سینمایی «هیام»، «غریب»، «مسافر ری» و «از کرخه تا راین» را با محوریت مقاومت، ایثار و دفاع مقدس به ترتیب در ساعات ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ پخش می کند.
فیلم «هیام» به کارگردانی محمد درمنش، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «حسان» دانشجویی فلسطین الاصل و تبعه انگلستان برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش «هیام» عازم اردوگاه «جنین» در فلسطین اشغالی است. او قصد دارد پس از ازدواج برای ادامه تحصیل و زندگی به انگلستان بازگردد. جشن عروسی آنها در یک محفل کوچک، اما گرم برگزار میشود. با حمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه، آنان که در حال خروج هستند در ایست و بازرسی نیروهای اشغالگر از یکدیگر جدا میشوند. با بازداشت حسان و با ادامه حملات خشونت بار صهیونیستها به فلسطینیها او زخمی میشود و.
جهاد سعد، ریم علی، کفاح الخوص، عابد فهد، سامر عمران و فائق عرقسوسی، در فیلم هیام با تهیه کنندگی مهدی همایون فر نقش آفرینی کردهاند.
«غریب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی حامد عنقا که روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و شیوه فرماندهی منحصربهفرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداخته است.
بابک حمیدیان، مهران احمدی، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، فرهاد قائمیان، جعفر دهقان، هژیر سام، حسام محمودی، سامیه لک در این فیلم نقش آفرینی می کنند.
فیلم «مسافر ری» به کارگردانی داوود میرباقری، دیگر فیلمی است که از شبکه نمایش پخش می شود .
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان داریوش ارجمند، جمشید هاشم پور، محمدرضا شریفی نیا و پروانه معصومی را نام برد.
مسافر ری، روایت کننده قرن سوم هجری، مقارن با خلافت عباسی و امامت امام هادی (ع) است. عبدالعظیم حسنی از شاگردان و مریدان امام هادی (ع) و مورد غضب خلیفه است. پس از تخریب بارگاه امام حسین (ع) در کربلا به دستور عمال خلیفه، عبدالعظیم به توصیه امام هادی (ع)، برای مهاجرتی طولانی به ایران و شهر ری میآید.
فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا هم ساعت ۲۳ پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سعید که بر اثر حملات شیمیایی مجروح شده به همراه گروهی از همرزمان خود برای درمان به آلمان اعزام میشود. لیلا خواهر سعید که سال هاست در آلمان با شوهر آلمانی و پسرش یونس زندگی میکند، سعید را میبیند و بین سعید و یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار میشود.
علی دهکردی، هما روستا، هانس نویمن، صادق صفایی، اصغر نقی زاده، پرویز شیخ طادی، مجید صفوی، نوربرت هانزیگ، نایکل گریل و آندریاس کورتز بازیگران این فیلم هستند.
«مرزبان» به کارگردانی بابک خواجهپاشا بهعنوان یکی از قسمتهای مجموعه «سرو، سپید، سرخ» با محوریت اتحاد اقوام، امشب ساعت ۲۰ از شبکه تماشا پخش میشود.
داستان «مرزبان» با تمرکز بر اتحاد اقوام ایرانی در منطقه مرزی ترکیه روایت میشود و قصه آن همزمان با آغاز جنگ رمضان در فضای ملتهب مرزی شکل میگیرد.
در این قسمت بازیگرانی، چون فریبا کوثری، نیلوفر شهیدی، سیروس همتی، روحالله زمانی و جواد ذوالقدر به همراه جمعی از بازیگران بومی آذربایجان ایفای نقش کردهاند.