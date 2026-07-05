فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از اجرای موفق طرح برخورد با سارقان وسایل نقلیه، مالخران لوازم خودرو و مخلان نظم عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسماعیل پریشانی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با سارقان وسایل نقلیه و مالخران لوازم خودرو، مأموران انتظامی شهرستان لنجان با انجام اقدامات تخصصی و تلاش شبانه‌روزی موفق شدند تعدادی از وسایل نقلیه موتوری مسروقه را کشف کنند.

وی افزود: در همین رابطه ۵ نفر از افراد مرتبط با این سرقت‌ها شناسایی و دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.