کاروان مردمی بدرقه و تشییع آقای شهید امروز ۱۴ تیرماه از فارس و شیراز با بیش از ۲۸۰ دستگاه اتوبوس راهی تهران شد.

اعزام کاروان ۵۰ هزار نفری از شیراز به تهران؛ ۱۴ تیرماه

اعزام کاروان ۵۰ هزار نفری از شیراز به تهران؛ ۱۴ تیرماه





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس؛ کاروان مردمی بدرقه و تشییع آقای شهید از شیراز راهی تهران شد.

جانشین فرمانده سپاه فجر گفت: از استان فارس امروز ۱۴ تیرماه بیش‌ از ۲۸۰ اتوبوس به تهران برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر معظم انقلاب به تهران می‌روند.

سردار جمالی افزود: این کاروان‌ها، کاروان مردمی هستند که در فرمانداری‌ها، مساجد و پایگاه‌های بسیج نام نویسی کرده‌اند.

وی گفت: سه برابر کاروان‌هایی اعزام شده متقاضی اعزام از سوی مردم وجود داشت.