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کاروان مردمی بدرقه و تشییع آقای شهید امروز ۱۴ تیرماه از فارس و شیراز با بیش از ۲۸۰ دستگاه اتوبوس راهی تهران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس؛ کاروان مردمی بدرقه و تشییع آقای شهید از شیراز راهی تهران شد.
جانشین فرمانده سپاه فجر گفت: از استان فارس امروز ۱۴ تیرماه بیش از ۲۸۰ اتوبوس به تهران برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر معظم انقلاب به تهران میروند.
سردار جمالی افزود: این کاروانها، کاروان مردمی هستند که در فرمانداریها، مساجد و پایگاههای بسیج نام نویسی کردهاند.
وی گفت: سه برابر کاروانهایی اعزام شده متقاضی اعزام از سوی مردم وجود داشت.