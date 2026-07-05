محور راهبردی «تندیرلو»ی اردبیل پس از انسداد بر اثر بارش بی‌سابقه برف ۳۰ ساله، با تلاش جهادی امور عشایر مشگین‌شهر بازگشایی شد تا مسیر کوچ امیدبخش عشایر به ییلاقات هموار گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدمهدی میکائیلی رئیس اداره امور عشایر شهرستان مشگین‌شهر، از بازگشایی موفقیت‌آمیز محور مواصلاتی تندیرلو خبر داد و با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر اظهار کرد: این محور مهم، عشایر مستقر در منطقه «یازداق» را به ییلاقات بالادست متصل کرده و شریان اصلی کوچ محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، بخش قابل توجهی از عشایر غیور برای کوچ فصلی به ییلاقات شهرستان سراب نیز از همین مسیر حیاتی تردد می‌کنند.

به گفته بزرگان عشایر منطقه، حجم نزولات جوی و بارش برف اخیر در این محور طی سه دهه گذشته کاملاً بی‌سابقه بوده است.

سرانجام با همت جهادی پرسنل امور عشایر شهرستان و استقرار ادوات سنگین اداره کل استان، این مسیر بازگشایی شد و نهضت خدمت‌رسانی بی‌وقفه ادامه دارد.