به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه امسال در ۲۰۲۶ در ۲۱ مرحله و ۳۳۲۱.۲ کیلومتر برگزار می‌شود و امسال مسابقات با مشارکت دادن اسپانیا در شهر بارسلون آغاز شد. در این رقابت ۱۸۴ رکابزن در غالب ۲۳ تیم حضور دارند. نتایج مرحله نخست که به مسافت ۱۹.۶ کیلومتر و به صورت تایم تریل تیمی در شهر بارسلون برگزار شد به این شرح است:

۱- تیم ویسما هلند ۲۱:۴۷:۸۷۰ دقیقه

۲- تیم اینوس انگلیس ۸ ثانیه اختلاف

۳- تیم الامارات امارات ۱۲ ثانیه اختلاف



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- در تاریخ رقابت معتبر توردوفرانس که از سال ۱۹۰۳ سابقه برگزاری دارد، برنار هینو از فرانسه با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی همچنان رکورد دار است. ادی مرکس از بلژیک با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ژاک آنکتیل از فرانسه با ۵ قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. میگل ایندوراین از اسپانیا نیز ۵ قهرمانی در کارنامه دارد.