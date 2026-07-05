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موکبهای مردمی شهرستان بابل در مسیر بابل به مشهدالرضا (ع) با عنوان «مسیر عشق» به خدمترسانی به زائران و مسافران عزادار رهبر شهید و امام رضا (ع) مشغول هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جاده بابل به مشهدالرضا (ع) این روزها حال و هوایی متفاوت به خود گرفته و به مسیری از خدمت و دلدادگی تبدیل شده است؛ مسیری که با عنوان «مسیر عشق» شناخته میشود.
در این مسیر، موکبهای مردمی شهرستان بابل با هدف خدمترسانی به زائران و مسافران، به ایستگاههایی برای پذیرایی، استراحت و همدلی تبدیل شدهاند. این موکبها با ارائه چای روضه و پذیراییهای ساده، اما صمیمی، از زائرانی که با دلهایی اندوهگین و نیتی معنوی در مسیر حرم امام رضا (ع) در حرکت هستند، استقبال میکنند.
خادمان این موکبها، خدمت به زائران را نه صرفاً یک اقدام رفاهی، بلکه عهدی برای استمرار راه شهدا و تداوم ارزشهای انقلاب اسلامی میدانند. در این ایستگاهها، هر خدمت کوچک جلوهای از ارادت و وفاداری مردم به آرمانهای دینی و ملی است.
زائران عبوری از این مسیر، با توقف در موکبهای بابل، لحظاتی از مسیر سفر خود را در فضایی معنوی سپری کرده و سپس عازم مشهدالرضا (ع) میشوند.
گزارش از رضا حسین جانزاده