



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ نماز بر پیکر‌ها امروز به دلیل اهمیت آن سه بار به ترتیب بر پیکر مطهر آقای شهید انقلاب، نماز دوم بر پیکر شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی نوه ایشان خوانده شد.

مراسم اقامه نماز و وداع امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ مصادف با بیستم ماه محرم در مصلی امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاری است و قرار است فردا دوشنبه ۱۵ تیر مراسم تشییع در تهران و سه‌شنبه ۱۶ تیر در شهر قم و پنجشنبه ۱۸ تیر در شهر مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار شود.

همچنین مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب چهارشنبه ۱۷ تیر در عراق برگزار خواهد شد.