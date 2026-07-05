پخش زنده
امروز: -
ادارهکل راهداری تهران با هدف میزبانی شایسته از عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید، ضمن تغییر کاربری پایانههای پیرامونی به پارک سوار، بازوی اطلاعرسانی هوشمند حملونقل را برای مدیریت دقیق ترددها راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران، از اتخاذ تمهیدات ویژه برای مدیریت حجم حداکثری زائران در مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی ناوگان حملونقل عمومی در شهر تهران گفت: جهت تسهیل در تردد و جلوگیری از تراکم در پایانههای مسافری، برنامهریزیهای دقیقی برای تعیین پارکسوارهای جایگزین صورت گرفته است. بر این اساس، ورزشگاه آزادی در محور تهران-کرج و محدوده عوارضی محور تهران-ساوه به عنوان جایگزین پایانهی غرب، و همچنین مجتمع «شهر آفتاب» در محور تهران-قم به عنوان جایگزین پایانهی جنوب برای استقرار ناوگان پیشبینی شدهاند.
جهانی همچنین از راهاندازی بازوی اطلاعرسانی اختصاصی به نام بازوی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید با هدف تسهیل در سفر زائران خبر داد و افزود: عزاداران میتوانند با مراجعه به این بازو به اطلاعات لحظهای شامل پهنهبندی ترددها، وضعیت انسدادهای جادهای، نقشههای کاربری، خدمات حملونقلی و آخرین اخبار مرتبط با مراسم دسترسی یابند.
مدیرکل راهداری استان تهران تصریح کرد: این سامانه با هدف کاهش سردرگمی شرکتکنندگان و مدیریت بهینه مسیرهای ورودی و خروجی زائران طراحی شده است تا ضمن روانسازی ترافیک، تجربه سفری ایمن و آرام برای سوگواران فراهم شود.