نظرآباد؛ دروازه خدمترسانی به زائران مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی
شهرستان نظرآباد به عنوان ورودی استان البرز از محورهای غربی کشور، با راهاندازی سه موکب مردمی در حاشیه آزادراه، به نخستین ایستگاه استقبال و خدمترسانی به زائران و مهمانان مراسم بدرقه رهبر شهید انلاب اسلامی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
در میان این موکبها، موکب امام خامنهای به عنوان بزرگترین موکب استان البرز، با مشارکت هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، خیران، نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی، به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به زائران است.
در مجموع، سه موکب مستقر در شهرستان نظرآباد ظرفیت پذیرایی، خدمترسانی و در صورت نیاز اسکان حدود ۲۰ هزار زائر و مهمان را فراهم کردهاند تا مسافران با آسودگی خاطر از خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
در موکب امام خامنهای، مجموعهای کامل از خدمات مورد نیاز زائران ارائه میشود؛ از جمله غرفههای پذیرایی، استراحت و اسکان موقت، فضای ویژه کودک، اطلاعرسانی، خدمات فرهنگی، تعمیر خودرو، تعمیر تلفن همراه، خدمات امدادی هلالاحمر، خدمات شبکه بهداشت، دندانپزشکی، خدمات حملونقل جادهای و سایر خدمات پشتیبانی که این موکب را به یکی از مجهزترین مراکز خدمترسانی استان تبدیل کرده است.
همچنین مردم شهرستان نظرآباد با اعلام آمادگی ۱۵ هزار واحد مسکونی، ظرفیت گستردهای را برای اسکان زائران فراهم کردهاند تا در صورت نیاز، مهمانان مراسم بتوانند از این امکان نیز بهرهمند شوند؛ اقدامی که جلوهای از همدلی، مهماننوازی و مشارکت مردمی را به نمایش گذاشته است.
قرار گرفتن این موکبها در ورودی استان البرز، موجب شده است زائرانی که از محورهای غربی وارد استان میشوند، نخستین خدمات خود را در شهرستان نظرآباد دریافت کنند. از این رو، این شهرستان با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و امکانات پیشبینیشده، نقش مهمی در خدمترسانی به زائران مراسم بدرقه رهبر شهید ایفا میکند.