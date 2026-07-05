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کاروان انصار الحسین با هدف حضور در مراسم باشکوه پیاده روی اربعین با استقبال مردم ولایتمدار وارد شهرستان ایذه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کارون انصار الحسین که از اوایل ماه محرم حرکت خود را از مشهد مقدس و حرم نورانی حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسی الرضا (ع) به سمت کربلای معلی و حرم نورانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آغاز کرده بود پس از عبور از شهرهای مختلف کشور وارد شهرستان ایذه شد.
مردم ولایتمدار شهرستان ایذه در استقبال از کاروان انصار الحسین در رثای حضرت ثار الله (ع) و به یاد قائد شهید امت به همراه اعضای این زوار حسینی به عزاداری پرداختند.
کاروان انصار الحسین که شامل ۱۵۰ زائر حسینی میباشد پس از عبور از شهرهای مختلف خوزستان و مرزهای استان وارد کشور عراق میشوند تا در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین به خیل عظیم زائران حسینی بپیوندند.