فرمانده سپاه ناحیه هریس گفت: کاروان زائران هریسی برای حضور در مراسم بدرقه قائد امت اسلامی به تهران و مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ سیفی گفت:کاروان زائران هریسی برای حضور در مراسم بدرقه قائد امت اسلامی با حضور ۳۰۰ نفر از زائران در قالب هفت دستگاه اتوبوس و سه دستگاه خودروی سواری به همت سپاه ناحیه هریس عازم تهران شد.

وی افزود: همزمان با اعزام این کاروان ۳۲ نفر از اعضای موکب شهدای شهرستان هریس نیز راهی مشهد مقدس شدند تا از ۱۶ تا ۱۹ تیرماه با استقرار در موکب روزانه به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از زائران خدمات اسکان و تغذیه ارائه کنند.

وی هدف از این اعزام را حضور در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید، ادای احترام به مقام والای ایشان، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت ارزش‌های والای انقلاب اسلامی عنوان کرد.