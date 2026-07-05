حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران
زائران از جای جای ایران برای بدرقه با قائد شهید امت و خانواده ایشان به مصلی تهران رفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ این روزها مصلی امام تجلی اقتدار و وداع با امام شهیداست
حضور مردم زنجان در مراسم وداع با آقای شهید ایران ، روایتی از یک دلدادگی ابدی بود.
زنجانیها با حضور در میان جمعیت سوگوار، اعلام کردند که نام و مسیر رهبر شهید، فراتر از گذشت زمان، در حافظه این سرزمین و در قلب نسلهای آینده ماندگار خواهد ماند.
عکاس: مهدی الماسی
حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران حماسه وداع ؛ آخرین دیدار با آقای شهید ایران