زائران از جای جای ایران برای بدرقه با قائد شهید امت و خانواده ایشان به مصلی تهران رفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ این روزها مصلی امام تجلی اقتدار و وداع با امام شهیداست

حضور مردم زنجان در مراسم وداع با آقای شهید ایران ، روایتی از یک دلدادگی ابدی بود.

زنجانی‌ها با حضور در میان جمعیت سوگوار، اعلام کردند که نام و مسیر رهبر شهید، فراتر از گذشت زمان، در حافظه این سرزمین و در قلب نسل‌های آینده ماندگار خواهد ماند.

عکاس: مهدی الماسی