علیرضا جمالی با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت مردم در چنین رویداد‌های بزرگ مردمی اظهار داشت: اکیپ‌های نظارتی دامپزشکی به صورت ثابت و سیار در مراکز تهیه، طبخ و توزیع غذا، موکب‌ها، و مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی مستقر شده‌اند تا فرآیند تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی به طور دقیق مورد پایش و کنترل بهداشتی قرار گیرد.

وی افزود: در این ایام با تشدید نظارت‌ها، کارشناسان دامپزشکی ضمن بازدید مستمر از مراکز مرتبط، توصیه‌های بهداشتی لازم را به مسئولان موکب‌ها و مراکز پذیرایی ارائه می‌کنند تا از عرضه هرگونه فرآورده دامی ناسالم جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تضمین سلامت غذایی میهمانان و عزاداران و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم است و دامپزشکی استان با تمام ظرفیت و در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، در مسیر ارائه خدمات بهداشتی و حفظ سلامت جامعه در این مراسم حضور فعال دارد.