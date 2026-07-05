اجرای طرح ویژه نظارتهای بهداشتی و کنترل فرآوردههای خام دامی
مدیرکل دامپزشکی استان البرز از اجرای طرح ویژه نظارتهای بهداشتی و کنترل فرآوردههای خام دامی همزمان با برگزاری مراسم تشییع و حضور گسترده عزاداران و زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،علیرضا جمالی با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت مردم در چنین رویدادهای بزرگ مردمی اظهار داشت: اکیپهای نظارتی دامپزشکی به صورت ثابت و سیار در مراکز تهیه، طبخ و توزیع غذا، موکبها، و مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی مستقر شدهاند تا فرآیند تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی به طور دقیق مورد پایش و کنترل بهداشتی قرار گیرد.
وی افزود: در این ایام با تشدید نظارتها، کارشناسان دامپزشکی ضمن بازدید مستمر از مراکز مرتبط، توصیههای بهداشتی لازم را به مسئولان موکبها و مراکز پذیرایی ارائه میکنند تا از عرضه هرگونه فرآورده دامی ناسالم جلوگیری شود.
مدیرکل دامپزشکی استان البرز تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامهها، تضمین سلامت غذایی میهمانان و عزاداران و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم است و دامپزشکی استان با تمام ظرفیت و در تعامل با سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی، در مسیر ارائه خدمات بهداشتی و حفظ سلامت جامعه در این مراسم حضور فعال دارد.