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معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، از باز بودن کامل تمامی ورودیهای پایتخت در آستانه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: هماکنون در آزادراه شهید فهمیده در مسیر کرج به تهران، هیچگونه محدودیت ترافیکی اعمال نشده است و تردد خودروها بهصورت عادی در جریان است.
وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی اندیشیده شده برای مراسم وداع، تصریح کرد: تمامی ورودیهای شهر تهران باز بوده و خودروهای شخصی و کاروانهای عزادار میتوانند آزادانه تا حلقههای دوم و پشت حلقه اولی که برای برگزاری مراسم آمادهسازی شده است، تردد کنند.
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از همه عزاداران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و صبر و حوصله، همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند تا مراسمی باشکوه و بدون حادثه برگزار شود.