ورود هرگونه تراکتور حمل مسافر به محدوده منطقه حفاظت‌شده اَرَس سیستان هزارمسجد، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دادستان شهرستان کلات گفت: از این پس ورود تراکتور‌های حمل مسافر، خودرو‌های آفرود و موتورکراس به بخش‌هایی از منطقه حفاظت‌شده ارس سیستان هزارمسجد ممنوع است.

علی رحمانی‌نسب، با اشاره به افزایش حضور گردشگران در منطقه و ضرورت صیانت از محیط زیست، حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های طبیعی، افزود: همچنین ورود خودرو‌های آفرود و موتورکراس به مناطق سرچاه پایین، سرچاه بالا، محدوده بالاتر از عربچاه و تمامی مسیر‌های انحرافی و مالرو ممنوع است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان شهرستان کلات تأکید کرد: مأموران اداره حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی به‌صورت مستمر منطقه را پایش و کنترل خواهند کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ضمن برخورد قاطع و بدون اغماض، پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

رحمانی‌نسب با تأکید بر اینکه حفاظت از طبیعت وظیفه‌ای همگانی است، از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌دوستان خواست با رعایت قوانین، از ورود به مناطق ممنوعه خودداری کرده و در حفظ این میراث ارزشمند طبیعی برای نسل‌های آینده مشارکت کنند.