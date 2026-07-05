درپی آسیبهای مختلف به منطقه
ممنوعیت ورود تراکتورهای مسافربر به منطقه حفاظتشده هزارمسجد
ورود هرگونه تراکتور حمل مسافر به محدوده منطقه حفاظتشده اَرَس سیستان هزارمسجد، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دادستان شهرستان کلات گفت: از این پس ورود تراکتورهای حمل مسافر، خودروهای آفرود و موتورکراس به بخشهایی از منطقه حفاظتشده ارس سیستان هزارمسجد ممنوع است.
علی رحمانینسب، با اشاره به افزایش حضور گردشگران در منطقه و ضرورت صیانت از محیط زیست، حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تخریب زیستگاههای طبیعی، افزود: همچنین ورود خودروهای آفرود و موتورکراس به مناطق سرچاه پایین، سرچاه بالا، محدوده بالاتر از عربچاه و تمامی مسیرهای انحرافی و مالرو ممنوع است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان شهرستان کلات تأکید کرد: مأموران اداره حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی بهصورت مستمر منطقه را پایش و کنترل خواهند کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ضمن برخورد قاطع و بدون اغماض، پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میشود.
رحمانینسب با تأکید بر اینکه حفاظت از طبیعت وظیفهای همگانی است، از شهروندان، گردشگران و طبیعتدوستان خواست با رعایت قوانین، از ورود به مناطق ممنوعه خودداری کرده و در حفظ این میراث ارزشمند طبیعی برای نسلهای آینده مشارکت کنند.