شهرهای جدید در مسیر تبدیل به قطبهای لجستیکی و پشتیبان حملونقل کشور
عضو هیأتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر توسعه کارکردهای اقتصادی شهرهای جدید، از بررسی برنامههای ایجاد شهرکها و نواحی تخصصی حملونقل و انبارداری در پیرامون این شهرها با هدف ساماندهی زنجیره توزیع کالا خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، نشست برنامهریزی برای جانمایی و احداث شهرکها و نواحی تخصصی حملونقل و انبارداری در پیرامون شهرهای جدید با حضور محمدمهدی بلوردی، عضو هیأتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید، و مدیران حوزه شهرسازی و شرکتهای عمران شهرهای جدید برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای توسعه زیرساختهای لجستیکی و نقش شهرهای جدید در ساماندهی فعالیتهای حملونقل و انبارداری در مقیاس منطقهای بررسی شد.
بلوردی با تأکید بر ضرورت بازتعریف کارکرد شهرهای جدید گفت: این شهرها باید علاوه بر ایفای نقش سکونتی، به مراکز اقتصادی، خدماتی و پشتیبان حملونقل کشور تبدیل شوند.
وی افزود: تمرکز فعالیتهای حملونقل بار در کلانشهرها موجب افزایش ترافیک، آلودگی هوا و کاهش بهرهوری زنجیره تأمین شده و انتقال تدریجی این فعالیتها به نواحی تخصصی پیرامون شهرهای جدید یک ضرورت است.
به گفته وی، این نواحی میتوانند شامل پایانههای بار، انبارهای عمومی و تخصصی، مراکز توزیع کالا، تیرپارکها، خدمات تعمیر و نگهداری ناوگان و امکانات رفاهی رانندگان باشند.
همچنین امین مسعودی، مدیرکل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید، بر انجام مطالعات جامع مکانیابی با رعایت اصول شهرسازی پایدار، ملاحظات محیطزیستی و اسناد فرادست تأکید کرد.
در پایان این نشست مقرر شد مطالعات و برنامهریزی برای ایجاد این نواحی تخصصی، با اولویت شهرهای دارای مزیت ارتباطی و زیرساختی و با هماهنگی دستگاههای مرتبط دنبال شود.