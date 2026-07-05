به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان گفت: این کاروان شامل ۵۰ خودرو شخصی است که از جزیره قشم به تهران برای تشییع رهبر شهید امت اعزام شده است.

فرشاد محمدی افزود: حرکت‌های خودرو‌های شخصی از استان هرمزگان به تهران، قم و مشهد افزایش یافته است.

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وی با اشاره به اینکه اعزام زائران ریلی و جاده‌ای به تهران پایان یافته است، گفت: سه شنبه ۱۶ تیر هزار و ۵۰۰ تن از طریق حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به مشهد اعزام می‌شوند.