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تمامی اماکن فرهنگی و تاریخی زنجان برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه تعطیل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون میراثفرهنگی استان زنجان از تعطیلی تمامی اماکن فرهنگی، تاریخی، ابنیه و موزههای تحت پوشش ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه خبر داد.
محمدرضا محمدپور افزود: به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تمامی اماکن فرهنگی و تاریخی تحت پوشش ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه تعطیل خواهند بود.
معاون میراثفرهنگی استان زنجان افزود: این تعطیلی شامل تمامی ابنیه تاریخی، موزهها و اماکن فرهنگی زیرمجموعه ادارهکل در استان است و در این مدت، خدمات بازدید به عموم مردم و گردشگران ارائه نخواهد شد.
او با اشاره به ضرورت همراهی با این مناسبت، اظهار کرد: برنامهریزی لازم برای اجرای این تعطیلی در همه مراکز مشمول انجام شده است و فعالیت این مجموعهها پس از پایان زمان اعلامشده، طبق روال عادی از سر گرفته خواهد شد.
محمدپور از شهروندان، علاقهمندان به میراثفرهنگی و گردشگران خواست برنامه بازدید خود از اماکن تاریخی و موزههای استان را با توجه به این اطلاعیه تنظیم کنند.