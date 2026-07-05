تمامی اماکن فرهنگی و تاریخی زنجان برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در روز‌های ۱۴ و ۱۵ تیرماه تعطیل خواهند بود.

تعطیلی اماکن فرهنگی و تاریخی استان زنجان در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر

تعطیلی اماکن فرهنگی و تاریخی استان زنجان در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان از تعطیلی تمامی اماکن فرهنگی، تاریخی، ابنیه و موزه‌های تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در روز‌های ۱۴ و ۱۵ تیرماه خبر داد.

محمدرضا محمدپور افزود: به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تمامی اماکن فرهنگی و تاریخی تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در روز‌های ۱۴ و ۱۵ تیرماه تعطیل خواهند بود.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان افزود: این تعطیلی شامل تمامی ابنیه تاریخی، موزه‌ها و اماکن فرهنگی زیرمجموعه اداره‌کل در استان است و در این مدت، خدمات بازدید به عموم مردم و گردشگران ارائه نخواهد شد.

او با اشاره به ضرورت همراهی با این مناسبت، اظهار کرد: برنامه‌ریزی لازم برای اجرای این تعطیلی در همه مراکز مشمول انجام شده است و فعالیت این مجموعه‌ها پس از پایان زمان اعلام‌شده، طبق روال عادی از سر گرفته خواهد شد.

محمدپور از شهروندان، علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی و گردشگران خواست برنامه بازدید خود از اماکن تاریخی و موزه‌های استان را با توجه به این اطلاعیه تنظیم کنند.