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با تلاش امدادگران اورژانس هوایی، جان مادر باردار در منطقه سخت گذر احمدفداله دزفول نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: با پیگیری بهورز خانه بهداشت دلهچنار، گزارشی مبنی بر پارگی کیسه آب و آغاز دردهای زایمانی مادری باردار دریافت شد. این مادر که در هفته سیونهم بارداری قرار داشت، پس از هماهنگیهای لازم، در کمترین زمان ممکن به مرکز خدمات جامع سلامت شهید آیتالله رئیسی ارجاع داده شد.
زادمهر افزود: تیم سلامت مرکز بهداشت دزفول بلافاصله اقدامات درمانی شامل ارزیابی وضعیت مادر و جنین، پایش علائم حیاتی، کنترل ضربان قلب جنین، سرمتراپی و مراقبتهای اولیه را انجام دادند، پس از آن با توجه به شرایط مادر و سخت گذر بودن منطقه، هماهنگی لازم با اورژانس هوایی انجام شد.
وی ادامه داد: بالگرد اورژانس هوایی در جایگاه مقابل درب مرکز خدمات جامع سلامت شهید آیت الله رئیسی فرود آمد و پس از انتقال مادر، فرآیند زایمان در داخل بالگرد انجام شد و نوزاد با سلامت کامل متولد و سپس مادر و نوزاد برای ادامه مراقبتهای درمانی به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز منتقل شدند.
رئیس مرکز بهداشت دزفول با قدردانی از تلاش تیم سلامت و نیروهای اورژانس هوایی استان لرستان گفت: پس از پیگیری از بیمارستان، خوشبختانه حال عمومی مادر و نوزاد رضایتبخش گزارش شده است.