به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سید ابراهیم حسینی گفت: عمده کالا‌های صادراتی استان در بهار امسال شامل اوره، محصولات فولادی، شمش آلومینیوم و رب گوجه‌فرنگی بوده که به کشور‌های عراق، افغانستان، ترکیه و پاکستان صادر شده است.

وی افزایش قابل توجه ارزش صادرات را نشان‌دهنده رشد سهم کالا‌های با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی استان دانست و افزود: توسعه بازار‌های هدف و تقویت زیرساخت‌های صادراتی از عوامل موثر در بهبود شاخص‌های تجارت خارجی خراسان شمالی بوده است.

مدیرکل گمرک خراسان شمالی همچنین از رشد واردات استان در سه ماهه امسال گفت: در این مدت، هفت هزار و ۶۴۲ تن کالا به ارزش هشت میلیون و ۹۷۴ هزار و ۲۳۰ دلار از طریق گمرک استان وارد کشور شده است.

حسینی افزود: میزان واردات در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۲ درصد و از نظر ارزش دلاری ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: عمده کالا‌های وارداتی شامل برنج، تین پلیت و ورق آبکاری‌شده بوده که بیشتر از کشور‌های پاکستان، چین و ترکیه وارد شده است.

خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست.