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مدیرکل گمرک خراسان شمالی گفت: در سه ماهه امسال، ۳۰ هزار و ۵۵۱ تن کالا به ارزش ۱۹ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۱۵ دلار از گمرک استان صادر شدکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۲ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۷۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سید ابراهیم حسینی گفت: عمده کالاهای صادراتی استان در بهار امسال شامل اوره، محصولات فولادی، شمش آلومینیوم و رب گوجهفرنگی بوده که به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و پاکستان صادر شده است.
وی افزایش قابل توجه ارزش صادرات را نشاندهنده رشد سهم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی استان دانست و افزود: توسعه بازارهای هدف و تقویت زیرساختهای صادراتی از عوامل موثر در بهبود شاخصهای تجارت خارجی خراسان شمالی بوده است.
مدیرکل گمرک خراسان شمالی همچنین از رشد واردات استان در سه ماهه امسال گفت: در این مدت، هفت هزار و ۶۴۲ تن کالا به ارزش هشت میلیون و ۹۷۴ هزار و ۲۳۰ دلار از طریق گمرک استان وارد کشور شده است.
حسینی افزود: میزان واردات در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۲ درصد و از نظر ارزش دلاری ۳۳ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: عمده کالاهای وارداتی شامل برنج، تین پلیت و ورق آبکاریشده بوده که بیشتر از کشورهای پاکستان، چین و ترکیه وارد شده است.
خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست.